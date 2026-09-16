Полиция изъяла 11 кг конопли и 600 г марихуаны у жителя Комсомольска-на-Амуре Житель Комсомольска-на-Амуре вырастил и произвел 11 кг конопли и 600 г марихуаны

Москва16 сен Вести.Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Комсомольску-на-Амуре изъяли у 59-летнего местного жителя свыше 11 кг конопли и более 600 г марихуаны, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Предварительно установлено, что мае текущего года мужчина на территории своего частного дома посадил семена каннабиса и приступил к его выращиванию. В конце августа он срезал растения, сделал из них вязанки и повесил сушиться на чердаке. При осмотре жилища и земельного участка полицейские обнаружили 46 растений конопли массой в высушенном виде более 11 килограммов, контейнер с порядка 635 граммов марихуаны написали в пресс-службе

Возбуждены уголовные дела, максимальный срок по которым предусматривает до 10 лет лишения свободы. Кроме того, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования фигуранту назначен штраф в размере четырех тысяч рублей.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые наркосодержащие вещества будут уничтожены.