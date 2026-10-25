Житель Благовещенска получил 3,5 года за хранение 135 г гашишного масла

Амурчанин получил срок за хранение крупной партии гашишного масла Житель Благовещенска получил 3,5 года за хранение 135 г гашишного масла

Москва25 окт Вести.Житель Благовещенска 50 лет получил по приговору апелляционной инстанции 3,5 года лишения свободы за изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

По данным следствия и суда, в прошлом сентябре мужчина собрал дикорастущую коноплю в окрестностях одного из сел Октябрьского района. Из собранного он изготовил гашишное масло и хранил его дома.

В мае 2026 года мужчина поехал в служебную командировку в один из северных районов области, при этом взял наркотик с собой. В пути злоумышленника остановили сотрудники полиции, которые изъяли у него более 135 г гашишного масла написали в пресс-службе

Белогорский городской суд изначально назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, однако прокурор обжаловал приговор.

Амурский областной суд поддержал позицию прокуратуры, назначив виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.