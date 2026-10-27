Почти 50 кг марихуаны и полкило гашишного масла изъято у жителя Приморья

У жителя Приморья изъято 49 кг марихуаны и полкило гашишного масла Почти 50 кг марихуаны и полкило гашишного масла изъято у жителя Приморья

Москва27 окт Вести.В Приморском крае в рамках операции "сообщи, где торгуют смертью" сотрудники полиции изъяли у местного жителя около 50 кг марихуаны и почти 500 гр гашишного масла. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

У мужчины обнаружены и изъяты вещества, которые, согласно заключению эксперта, являются наркотическим средством каннабис (марихуана) общей постоянной массой более 49 кг и наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло) массой более 530 г говорится в канале ведомства на платформе MAX

Задержанный убеждал сотрудников полиции, что наркотики он хранил исключительно для личного употребления. В итоге приморцу предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.