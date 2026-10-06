Москва6 октВести.В Пограничном округе Приморья полицейские у местной жительницы изъяли наркотические средства в крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Полицейские на приусадебном участке частного дома 46-летней жительницы села Духовское Пограничного округа обнаружили и изъяты два пакета с веществом растительного происхождения со специ фическим запахом и изъята смесь табака с наркотическим средством - маслом каннабиса (гашишным маслом). Экспертиза показала, что изъятые вещества – наркотики.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении наркотиков в крупном размереговорится в сообщении
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом.