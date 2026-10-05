Полиция изъяла у жительницы Бурятии более килограмма наркотиков Свыше килограмма марихуаны изъяли полицейские у жительницы Бурятии

Москва5 окт Вести.Более килограмма каннабиса изъяли сотрудники ОМВД России по Тункинскому району у 47-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

В ходе досмотра домовладения в сенях частного дома полицейские нашли несколько полиэтиленовых пакетов с растительной массой, имеющей специфический запах.

Более килограмма каннабиса изъяли сотрудники ОМВД России по Тункинскому району у 47-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ. В ходе досмотра домовладения в сенях частного дома полицейские нашли несколько полиэтиленовых пакетов с растительной массой, имеющей специфический запах. написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.