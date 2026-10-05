Москва5 октВести.Более килограмма каннабиса изъяли сотрудники ОМВД России по Тункинскому району у 47-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.
В ходе досмотра домовладения в сенях частного дома полицейские нашли несколько полиэтиленовых пакетов с растительной массой, имеющей специфический запах.
Более килограмма каннабиса изъяли сотрудники ОМВД России по Тункинскому району у 47-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ. В ходе досмотра домовладения в сенях частного дома полицейские нашли несколько полиэтиленовых пакетов с растительной массой, имеющей специфический запах.написали в пресс-службе
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.