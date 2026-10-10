Жительница Челябинска задержана с крупной партией синтетических наркотиков Жительница Челябинска задержана с крупной партией метадона

Москва10 окт Вести.В Челябинске полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Ранее судимая за аналогичное преступление неработающая челябинка, 1987 г.р., намеревалась сбыть крупную партию наркотиков через систему тайников-закладок на территории областного центра. При личном досмотре у нее было обнаружено и изъято 30 свертков с синтетическим наркотическим средством "метадон" общей массой 100 г говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ходе обыска по месту проживания задержанной изъты электронные весы и упаковочный материал, использовавшийся для фасовки запрещенных веществ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Она арестована.