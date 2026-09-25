В Красноярском крае 17-летняя девушка перевозила "синтетику" в упаковке конфет Красноярская полиция задержала 17-летнюю девушку с крупной партией "синтетики"

Москва25 сен Вести.В Красноярском крае инспекторы ДПС задержали 17-летнюю девушку, при которой была найдена крупная партия "синтетики".

Как сообщает МВД РФ в MAX, полицейские заметили, что прохожая нервничает при виде служебного автомобиля. Оказалось, что при себе девушка имела запрещенные вещества.

В рюкзаке девушки автоинспекторы нашли безобидную на вид упаковку из-под конфет. Но внутри вместе со сладостями скрывался сверток. Экспертиза подтвердила: изъятое – синтетический наркотик массой 1,043 грамма говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ. Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, - до 10 лет лишения свободы.