Москва25 сенВести.В Красноярском крае инспекторы ДПС задержали 17-летнюю девушку, при которой была найдена крупная партия "синтетики".
Как сообщает МВД РФ в MAX, полицейские заметили, что прохожая нервничает при виде служебного автомобиля. Оказалось, что при себе девушка имела запрещенные вещества.
В рюкзаке девушки автоинспекторы нашли безобидную на вид упаковку из-под конфет. Но внутри вместе со сладостями скрывался сверток. Экспертиза подтвердила: изъятое – синтетический наркотик массой 1,043 граммаговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ. Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, - до 10 лет лишения свободы.