В Абакане подростки задержаны за распространение наркотиков В Абакане за распространение наркотиков задержана группа подростков

Москва24 сен Вести.В Абакане сотрудники полиции задержали группу подростков по подозрению в незаконном обороте крупной партии наркотиков. Подробности сообщает в MAX МВД по Республике Хакасии.

В дежурную часть города поступило заявление от местной жительницы с жалобой на шум на улице Партизанская. Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили в старой бане на заброшенном участке наркотическое вещество растительного происхождения.

Недалеко от места обнаружения наркотиков были задержаны четверо подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет… Изъятое вещество было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что это конопля и марихуана общей массой более одного килограмма говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном хранении и распространении наркотических средств в крупном размере. Расследование продолжается.