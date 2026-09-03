Свыше 3 г N-метилэфедрона обнаружили у жителя Южно-Сахалинска полицейские

Полиция Южно-Сахалинска задержала гражданина с наркотическими средствами Свыше 3 г N-метилэфедрона обнаружили у жителя Южно-Сахалинска полицейские

Москва3 сен Вести.Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России "Южно-Сахалинск" задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в хранении крупной партии наркотиков, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере МАХ.

В ходе проверки оперативной информации полицейские наведались домой к молодому человеку, где их внимание привлек рюкзак с тремя полимерными пакетами с веществом светлого цвета, имеющим характерные признаки наркотического средства.

Изъятые вещества были направлены на криминалистическую экспертизу. Согласно заключению экспертов, содержимое пакетов является смесью синтетического наркотического средства N-метилэфедрон, общая масса которого составила 3,37 грамма. Данная масса… квалифицируется как крупный размер отметили в пресс-службе

Также в квартире нашли стеклянные колбы со следами вещества, полимерный пакет с остатками вещества, электронные весы, а также множество пустых полимерных пакетов с застежкой (зип-пакеты) и рулоны изоляционной ленты.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере.