Москва27 авгВести.Житель Поронайска 1974 года рождения задержан за незаконное хранение наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
Сотрудники полиции 24 августа в ходе проведения личного досмотра нашли и изъяли у мужчины 52 лет бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что в свертке была смесь измельченных частей табака и наркотического средства каннабиса (гашишное масло).
… масса изъятого наркотического средства каннабиса (гашишного масла) после высушивания составила 1,94 грамма. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, данная масса относится к значительному размерунаписали в ведомстве
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.