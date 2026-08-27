Почти 2 г гашишного масла нашли полицейские у жителя сахалинского Поронайска

Житель Сахалина задержан за незаконное хранение гашишного масла Почти 2 г гашишного масла нашли полицейские у жителя сахалинского Поронайска

Москва27 авг Вести.Житель Поронайска 1974 года рождения задержан за незаконное хранение наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Сотрудники полиции 24 августа в ходе проведения личного досмотра нашли и изъяли у мужчины 52 лет бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что в свертке была смесь измельченных частей табака и наркотического средства каннабиса (гашишное масло).

… масса изъятого наркотического средства каннабиса (гашишного масла) после высушивания составила 1,94 грамма. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, данная масса относится к значительному размеру написали в ведомстве

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.