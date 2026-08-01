В Новокузнецке вынесен приговор курьеру-наркосбытчице В Новокузнецке курьер-наркосбытчица приговорена к 7 годам колонии

Москва1 авг Вести.Суд в Новокузнецке вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы Мысков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области - Кузбассу, женщине было предъявлено обвинение по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В январе этого года городской патруль заметил осужденную, которая выходила из лесополосы и, увидев полицию, выбросила в снег сверток.

Сбытчицу задержали. Выяснилось, что она была курьером наркоторговцев и приехала на такси из Мысков в Новокузнецк, чтобы забрать оптовую партию запрещенных веществ для распространения через тайники.

В поднятом ею свертке находилось 45 упаковок с наркотическим средством "соль" массой около 40 граммов говорится в сообщении

Суд приговорил наркосбытчицу к 7 годам исправительной колонии общего режима.