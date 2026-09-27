Жительница Махачкалы задержана с крупной партией прегабалина Жительница Махачкалы задержана с крупной партией прегабалина, возбуждено дело

Москва27 сен Вести.В Махачкале 40-летняя местная жительница задержана с крупной партией прегабалина, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило МВД по Республике Дагестан.

Уточняется, что женщина была задержана вечером 22 сентября на проспекте Петра I.

При личном досмотре … обнаружено и изъято 1 120 капсул сильнодействующего лекарственного препарата прегабалин, весом более 200 граммов. Подозреваемая задержана … Она призналась, что хранила таблетки с целью последующего сбыта говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таблетки изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере).

Прегабалин — это рецептурный препарат, который применяется для лечения нейропатической боли, эпилепсии, фибромиалгии и тревожного расстройства . Также известен как "лирика".