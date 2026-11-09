Вышедший из леса в Ленобласти наркокурьер попал в полицию из-за нарушения ПДД

В Ленобласти вышедший из леса наркокурьер попался полиции из-за нарушения ПДД Вышедший из леса в Ленобласти наркокурьер попал в полицию из-за нарушения ПДД

Москва9 ноя Вести.В Тосненском районе Ленинградской области задержана женщина с крупной партией синтетического психостимулятора, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Изначально внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла женщина, которая на 15 километре автодороги Ульяновка – Отрадное вышла из леса и в нарушение правил дорожного движения направилась по обочине по ходу движения автомобилей.

Полицейские остановили нарушительницу, которой оказалась 27-летняя жительница города Воткинск (Удмуртия).

Во время общения с правоохранителями женщина заметно нервничала и призналась полицейским, что в ее сумке наркотики.

В ходе осмотра сумки полицейские обнаружили весомый сверток в целлофановом пакете с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета говорится в публикации

Ее задержали и доставили для разбирательства в отдел полиции, сверток с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета отправили на экспертизу.

Она подтвердила наличие наркотического вещества – синтетического психостимулятора массой 969,7 грамма.

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Фигурантка задержана, полиция устанавливает каналы сбыта "запрещенки" и иных участников преступления, проинформировали в региональном полицейском главке.