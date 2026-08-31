На Камчатке полицейские обнаружили у женщины на дачном участке 41 куст конопли

Жительница Камчатки выращивала на даче 41 куст конопли На Камчатке полицейские обнаружили у женщины на дачном участке 41 куст конопли

Москва31 авг Вести.Полицейские на территории одного из СНТ на Камчатке выявили и пресекли противоправную деятельность безработной 44-летней женщины, которая выращивала коноплю, сообщается в MAX-канале МВД края.

На дачном участке полицейские изъяли наркотическое средство растительного происхождения, в теплице обнаружили 41 культивируемое растение, содержащее наркотические вещества. Экспертиза показала, что это конопля массой 42,80 грамма. Общая масса изъятых из теплицы растений конопли составила 6920,50 граммов.

По фактам незаконного хранения наркотиков возбуждены два уголовных дела отмечается в сообщении

Женщине избрана мера в виде обязательства о явке. Проводится расследование.