Москва14 авгВести.Порядка 15,5 тысячи кустов наркосодержащих растений обнаружила и изъяла полиция Приморского края за время проведения второго этапа операции "Мак-2026". Самый большой очаг был найден в районе села Меркушевка: дикая конопля там росла на 19 200 квадратных метров, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.
…в районе села Меркушевка сотрудники ОМВД России "Черниговский" совместно с представителями лесничества обнаружили очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 19 200 квадратных метров. Для ликвидации очагов произрастания наркотикосодержащих растений применялись гербициды с использованием беспилотных летательных аппаратовнаписали в пресс-службе
Другой антирекорд – по числу кустов, изъятых у гражданина – побила жительница села Ракитное. Полицейские забрали у нее 1 146 кустов наркосодержащих растений. Возбуждено уголовное дело.
Всего за время проведения второго этапа "Мака" из незаконного оборота полиция изъяла 13,7 килограммов наркотиков растительного происхождения.