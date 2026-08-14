Почти 15,5 тысячи кустов конопли изъяла полиция Приморья за время операции "Мак"

В Приморье обнаружили участок конопли, площадью почти 20 тысяч кв. км Почти 15,5 тысячи кустов конопли изъяла полиция Приморья за время операции "Мак"

Москва14 авг Вести.Порядка 15,5 тысячи кустов наркосодержащих растений обнаружила и изъяла полиция Приморского края за время проведения второго этапа операции "Мак-2026". Самый большой очаг был найден в районе села Меркушевка: дикая конопля там росла на 19 200 квадратных метров, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

…в районе села Меркушевка сотрудники ОМВД России "Черниговский" совместно с представителями лесничества обнаружили очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 19 200 квадратных метров. Для ликвидации очагов произрастания наркотикосодержащих растений применялись гербициды с использованием беспилотных летательных аппаратов написали в пресс-службе

Другой антирекорд – по числу кустов, изъятых у гражданина – побила жительница села Ракитное. Полицейские забрали у нее 1 146 кустов наркосодержащих растений. Возбуждено уголовное дело.

Всего за время проведения второго этапа "Мака" из незаконного оборота полиция изъяла 13,7 килограммов наркотиков растительного происхождения.