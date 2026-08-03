Почти 40 очагов произрастания дикой конопли выявлено в ЕАО за 10 дней

Итоги первого этапа "Мака-2026" в ЕАО: полиция изъяла более 4 кг конопли Почти 40 очагов произрастания дикой конопли выявлено в ЕАО за 10 дней

Москва3 авг Вести.Свыше 4 кг наркотиков растительного происхождения изъято полицейскими ЕАО у граждан за десять дней первого этапа операции "Мак-2026", сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в мессенджере МАХ.

Сотрудниками полиции изъято свыше 4 кг наркотических средств растительного происхождения. Выявлено 6 фактов возделывания запрещенных посевов растений, содержащих наркотические вещества, всего изъято 454 куста наркосодержащих растений отметили в пресс-службе

Также сотрудники полиции выявили 39 очагов дикорастущей конопли, произрастающей на площади 38,7 га.

Сотрудниками полиции вынесено 30 официальных предписаний на уничтожение наркосодержащих растений, из них 19 на физических лиц, 11 — на глав сельского поселения, за непринятие мер по уничтожению наркосодержащих растений к административной ответственности привлечено 8 физических лиц написали в ведомстве

Четырнадцать случаев связаны с незаконных оборотом наркотиков. Уголовные дела возбуждены по фактам незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств, в том числе в крупном размере, сбыта и культивирования. Составлен 31 протокол об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков.