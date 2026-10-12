Москва12 октВести.Полицейские пресекли предполагаемый сбыт метадона на северо-западе Москвы, сообщает столичный главк МВД в MAX.
Задержана подозреваемая – 49-летняя жительница Красногорска. Во время личного досмотра полицейские обнаружили у нее 8 свертков с веществами.
При осмотре места происшествия нашли еще два тайника, которые женщина успела разместить.
Особое внимание правоохранителей привлекло расположение одного из свертков рядом с детской площадкойотметили на Петровке, 38
Всего было изъято 10 свертков, в семи из них обнаружен метадон, уточнили в московской полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере", фигурантка заключена под стражу.