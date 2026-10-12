У детской площадки в Москве обнаружен тайник с метадоном

Тайник с метадоном нашли у детской площадки в Москве У детской площадки в Москве обнаружен тайник с метадоном

Москва12 окт Вести.Полицейские пресекли предполагаемый сбыт метадона на северо-западе Москвы, сообщает столичный главк МВД в MAX.

Задержана подозреваемая – 49-летняя жительница Красногорска. Во время личного досмотра полицейские обнаружили у нее 8 свертков с веществами.

При осмотре места происшествия нашли еще два тайника, которые женщина успела разместить.

Особое внимание правоохранителей привлекло расположение одного из свертков рядом с детской площадкой отметили на Петровке, 38

Всего было изъято 10 свертков, в семи из них обнаружен метадон, уточнили в московской полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере", фигурантка заключена под стражу.