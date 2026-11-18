В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержаны два иностранца

В Москве пресечена попытка сбыта крупной партии мефедрона В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержаны два иностранца

Москва18 ноя Вести.В Москве полицейские пресекли попытку сбыта 68 свертков мефедрона. Подробности в MAX сообщает столичная полиция.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции района Коньково задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств говорится в мессенджере

На Профсоюзной улице для проверки документов были остановлены мужчина и женщина. Правоохранители обратили внимание, что граждане заметно нервничали. Позже они признались в причастности к незаконному обороту запрещенных средств.

При осмотре прилегающей территории сотрудники полиции обнаружили 68 свертков и пакет с веществами, спрятанные незадолго до задержания сообщили в ведомстве

Экспертиза показала, что в изъятом веществе содержится мефедрон массой более 62 гр. Возбуждено уголовное дело, обвиняемых заключили под стражу.