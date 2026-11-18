Москва18 нояВести.В Москве полицейские пресекли попытку сбыта 68 свертков мефедрона. Подробности в MAX сообщает столичная полиция.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции района Коньково задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средствговорится в мессенджере
На Профсоюзной улице для проверки документов были остановлены мужчина и женщина. Правоохранители обратили внимание, что граждане заметно нервничали. Позже они признались в причастности к незаконному обороту запрещенных средств.
При осмотре прилегающей территории сотрудники полиции обнаружили 68 свертков и пакет с веществами, спрятанные незадолго до задержаниясообщили в ведомстве
Экспертиза показала, что в изъятом веществе содержится мефедрон массой более 62 гр. Возбуждено уголовное дело, обвиняемых заключили под стражу.