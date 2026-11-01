Парня задержали в Ростове-на-Дону за хранение наркотиков

Жителя Ростова-на-Дону задержали с пакетиком мефедрона Парня задержали в Ростове-на-Дону за хранение наркотиков

Москва1 ноя Вести.Полицейские задержали в Ростове-на-Дону 24-летнего парня, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. Об этом сообщило управление МВД России по Ростовской области в MAX.

По данным ведомства, в левом кармане джинсового пиджака у молодого человека был прозрачный полимерный зип-пакет с кристаллическим веществом белого цвета внутри – оказалось, что это мефедрон.

Согласно заключению эксперта, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон массой 0,54 грамма. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый хранил наркотическое средство для личного употребления без цели сбыта говорится в публикации

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.