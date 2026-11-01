Москва1 нояВести.Полицейские задержали в Ростове-на-Дону 24-летнего парня, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. Об этом сообщило управление МВД России по Ростовской области в MAX.
По данным ведомства, в левом кармане джинсового пиджака у молодого человека был прозрачный полимерный зип-пакет с кристаллическим веществом белого цвета внутри – оказалось, что это мефедрон.
Согласно заключению эксперта, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон массой 0,54 грамма. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый хранил наркотическое средство для личного употребления без цели сбытаговорится в публикации
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.