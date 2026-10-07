Москва7 октВести.В Бугульме полицейские задержали мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
В начале октября в одном из садово-дачных обществ города сотрудники полиции остановили мужчину для проведения личного досмотра. При личном досмотре у мужчины обнаружили 19 свертков с неизвестным веществом, а также нашли еще четыре тайника на территории Бугульмыговорится в сообщении
Экспертиза показала, что в изъятых свертках общей массой около 70 граммов содержится мефедрон. По предварительным данным, задержанный планировал распространять наркотики через тайники-закладки.
Возбуждено уголовное дело. Также установлено, что мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.