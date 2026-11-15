МВД: до 3 лет лишения свободы грозит жителю Приморья за хранение наркотиков

Сотрудники ППС в Приморье задержали мужчину с наркотиками в кармане МВД: до 3 лет лишения свободы грозит жителю Приморья за хранение наркотиков

Москва15 ноя Вести.Сотрудники ППС на улице Рыбацкой во Владивостоке задержали 36-летнего мужчину, у которого в кармане были обнаружены наркотики, ему грозит уголовный срок, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Сотрудники полиции заметили на улице подозрительного мужчину. Когда его попросили предъявить документы, он стал нервничать и попытался скрыться. Но был задержан. В ходе досмотра в кармане куртки задержанного были найдены два полимерных свертка, перемотанных черной изолентой. Экспертиза установила, что это - метадон массой 0,36 г.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет говорится в сообщении

Мужчину привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков без назначения врача.