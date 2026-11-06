Москва6 нояВести.В Приморье с учетом позиции прокуратуры заключен под стражу подозреваемый в хранении 136 килограммов наркотиков, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства края.
По версии следствия, 41-летний житель Пограничного муниципального округа хранил на территории своего частного домовладения в поселке Таловый 136 кг марихуаны. В октябре он был задержан.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении
Ход и результаты расследования уголовного дела о незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере находятся на контроле прокуратуры.
Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.