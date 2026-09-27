Житель Спасска-Дальнего стал фигурантом дела за хранение 434 г марихуаны

Полиция изъяла у жителя Приморья 434 г марихуаны Житель Спасска-Дальнего стал фигурантом дела за хранение 434 г марихуаны

Москва27 сен Вести.Сотрудники полиции изъяли у 45-летнего жителя Спасска-Дальнего 434 грамма марихуаны, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков установили причастность мужчины к незаконному обороту наркотиков и провели у него обыск.

Изъятое было направлено на экспертизу, по результатам которой установлено, что вещество является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной) общей массой 434 г. По словам мужчины, кусты дикорастущей конопли он обнаружил в лесном массиве, после чего сорвал их и принес домой для личного употребления. Часть наркотического средства гражданин самостоятельно переработал и употребил, оставшуюся часть хранил по месту проживания написали в ведомстве

Там уточнили, что приморец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за участие в незаконном наркообороте.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.