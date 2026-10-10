До 10 лет лишения свободы и штраф грозит жителю Приморья за хранение конопли

Полицейские изъяли у жителя Приморья крупную партию конопли и гашишного масла До 10 лет лишения свободы и штраф грозит жителю Приморья за хранение конопли

Москва10 окт Вести.В селе Березовка Хорольского округа Приморского края пресечена противоправная деятельность 44-летнего местного жителя, у него изъята крупная партия конопли и гашишного масла, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Во время обыска у мужчины было изъято вещество растительного происхождение, экспертиза показала, что это наркосодержащеее растение – конопля массой 9 102, 2 г. А также была изъята смесь табака и гашишного масла массой 6, 28 г. Задержанного доставили в полицию, где он дал признательные показания. Мужчина подтвердил, что наркотическое вещество незаконно приобрел, изготовил и хранил для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, изготовлении наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей говорится в сообщении

Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.