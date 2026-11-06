Полиция изъяла у жителя Приморья более 10 кг наркотиков Свыше 10 кг марихуаны изъяли сотрудники наркоконтроля у жителя Лесозаводска

Москва6 ноя Вести.Сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Лесозаводский" задержали ранее судимого 48-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У мужчины изъято свыше 10 кг марихуаны, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере) написали в ведомстве

Фигурант задержан. Ему грозит до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.