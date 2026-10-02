Приморец был задержан на трассе с 9 кг марихуаны Сотрудники ДПС задержали на трассе жителя Уссурийского округа с 9 кг марихуаны

Москва2 окт Вести.Сотрудники Госавтоинспекции в ходе патрулирования трассы Уссурийск – Пограничный – Госграница задержали 26-летнего жителя села Новоникольск Уссурийского городского округа с 9 кг марихуаны, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел на 87 км трассы. На обочине полицейские заметили автомобиль Toyota Prius, рядом с которым находился мужчина, который при виде экипажа скрылся в лесу.

Мужчина был задержан и признался, что обнаружил очаг произрастания конопли, которую собрал для личного пользования. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли мешки с веществом растительного происхождения, похожего на маньчжурскую коноплю… Согласно проведенной экспертизе, представленное на исследование вещество является наркотическим средством каннабисом (марихуаной) общей постоянной массой свыше 9 кг написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств растительной группы в крупном размере. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.