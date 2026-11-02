Москва2 ноя Вести.Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России "Михайловский" задержали 34-летнего мужчину в окрестностях села Степное. Он разложил на участке местности полог и сушил на нем марихуану, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Вещество было изъято, а задержанный был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и пояснил, что в окрестностях села Степное, он обнаружил растения конопли, с которых оборвал макушечные части и листья, оставил их для личного употребления, с этой целью стал сушить наркотическое средство на пологе. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является … каннабисом (марихуаной) общей массой более 22 кг, что квалифицируется как крупный размер написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.