Москва3 нояВести.Житель в сарае хранил более 136 кг марихуаны, теперь ему грозит лишение свободы до 15 лет, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.
Полицейские получили информацию о том, что житель поселка Таловый Пограничного муниципального округа хранит наркотические средства. В сарае во дворе дома полицейские изъяли партию наркотиков растительного происхождения. Оно принадлежало 41-летнему жителю села Новоникольск Уссурийского муниципального округа. Экспертиза показала, что изъятое вещество – марихуана массой более 136 кг.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, изготовлении или переработке наркотиковговорится в сообщении
Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.