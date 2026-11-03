До 15 лет лишения свободы грозит жителю Приморья за хранение 136 кг марихуаны

В Пограничном округе Приморья полиция изъяла 136 кг марихуаны До 15 лет лишения свободы грозит жителю Приморья за хранение 136 кг марихуаны

Москва3 ноя Вести.Житель в сарае хранил более 136 кг марихуаны, теперь ему грозит лишение свободы до 15 лет, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Полицейские получили информацию о том, что житель поселка Таловый Пограничного муниципального округа хранит наркотические средства. В сарае во дворе дома полицейские изъяли партию наркотиков растительного происхождения. Оно принадлежало 41-летнему жителю села Новоникольск Уссурийского муниципального округа. Экспертиза показала, что изъятое вещество – марихуана массой более 136 кг.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, изготовлении или переработке наркотиков говорится в сообщении

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.