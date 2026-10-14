Москва14 октВести.Во Владивостоке задержан 44-летний местный житель, прятавший в холодильнике наркотики, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.
Мужчина был задержан дома на Океанском проспекте. Во время обыска в квартире обнаружены свертки с веществом, экспертиза показала, что в них – гашишное масло массой около 9 граммов. Он хранил запрещенные вещества в холодильнике.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении наркотиков в крупном размере. Подозреваемый задержан и взять под стражуговорится в сообщении
Ему грозит лишение свободы от трех до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.