В Приморье задержан прятавший наркотики в холодильнике местный житель Реальный срок грозит прятавшему наркотики в холодильнике жителю Приморья

Москва14 окт Вести.Во Владивостоке задержан 44-летний местный житель, прятавший в холодильнике наркотики, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Мужчина был задержан дома на Океанском проспекте. Во время обыска в квартире обнаружены свертки с веществом, экспертиза показала, что в них – гашишное масло массой около 9 граммов. Он хранил запрещенные вещества в холодильнике.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении наркотиков в крупном размере. Подозреваемый задержан и взять под стражу говорится в сообщении

Ему грозит лишение свободы от трех до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.