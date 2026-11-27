До 15 лет тюрьмы грозит задержанному во Владивостоке за хранение 0,5 кг героина

Во Владивостоке полицейские изъяли у администратора наркомагазина 0,5 кг героина До 15 лет тюрьмы грозит задержанному во Владивостоке за хранение 0,5 кг героина

Москва27 ноя Вести.Во Владивостоке задержан 23-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в незаконном сбыте, распространении и хранении наркотиков, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Установлено, что подозреваемый с помощью мессенджера продавал наркотики через тайники-закладки. Злоумышленник недавно прибыл в Россию и на протяжении месяца распространял наркотики среди жителей дальневосточной столицы через интернет-магазин. При осмотре его квартиры были выявлены 487 свертков с наркотиками, отдельно наркодилер хранил не расфасованный героин.

У него изъято около 500 граммов героина, весы и упаковочные материалы. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков говорится в сообщении

Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемый заключен под стражу.