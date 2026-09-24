Двое иностранцев задержаны в Приморье по подозрению в сбыте героина МВД: двое граждан стран ближнего зарубежья задержаны с 17 г героина в Уссурийске

Москва24 сен Вести.Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы задержали двух граждан стран ближнего зарубежья 22 и 24 лет по подозрению в сбыте героина, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Один из молодых людей пытался оказать сопротивление, напав на полицейского с ножом, однако оперуполномоченный применил приемы самбо и выбил оружие из рук злоумышленника.

В ходе досмотра у подозреваемых обнаружено и изъято свыше 50 свертков с героином. Общий вес наркотического вещества составил около 12 г. Кроме того, при осмотре мобильного телефона одного из задержанных обнаружены 14 фотографий участков местности с указанием координат и мест "тайников-закладок" с наркотиками… по указанным координатам изъяты еще 14 фольгированных свертков… [которые] содержали героин, общая масса которого превысила 5 г. Под тяжестью улик подозреваемые дали признательные показания написали в пресс-службе

Возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков в крупном и значительном размерах. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Кроме того, в отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, за что ему грозит еще до 5 лет лишения свободы.

Оба фигуранта отправлены в СИЗО, ведется следствие.