Москва24 сенВести.Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы задержали двух граждан стран ближнего зарубежья 22 и 24 лет по подозрению в сбыте героина, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
Один из молодых людей пытался оказать сопротивление, напав на полицейского с ножом, однако оперуполномоченный применил приемы самбо и выбил оружие из рук злоумышленника.
В ходе досмотра у подозреваемых обнаружено и изъято свыше 50 свертков с героином. Общий вес наркотического вещества составил около 12 г. Кроме того, при осмотре мобильного телефона одного из задержанных обнаружены 14 фотографий участков местности с указанием координат и мест "тайников-закладок" с наркотиками… по указанным координатам изъяты еще 14 фольгированных свертков… [которые] содержали героин, общая масса которого превысила 5 г. Под тяжестью улик подозреваемые дали признательные показаниянаписали в пресс-службе
Возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков в крупном и значительном размерах. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Кроме того, в отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, за что ему грозит еще до 5 лет лишения свободы.
Оба фигуранта отправлены в СИЗО, ведется следствие.