В Приморье задержали группу молодых людей за содействие телефонным мошенникам Семеро молодых людей задержаны в Приморье за установку и обслуживание sim-боксов

Москва17 авг Вести.В Приморском крае сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали семерых молодых людей за установку и обслуживание sim-боксов, с помощью которых мошенники могут совершать массовые обзвоны и рассылки сообщений для хищения денежных средств граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Среди задержанных как местные, так и приезжие граждане из других субъектов страны, они приехали в регион специально для совершения преступления. задержанным обещали вознаграждение 10-12 тысяч рублей в день уточнили в правительстве Приморья

В сообщении также отмечается, что такие преступные схемы часто координируются с территории Украины. Злоумышленники размещают объявления в интернете, предлагая легкий заработок, хотя на деле ведется вовлечение в преступную деятельность.