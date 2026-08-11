Москва11 авгВести.Во Владивостоке перед судом предстанет житель Индии, которого обвиняют в попытке распространения наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
В Советский районный суд г. Владивостока поступило уголовное дело в отношении уроженца Республики Индия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФговорится в сообщении
Обвиняемый в мае текущего года пытался сбыть крупную партию наркотиков в лесном массиве на территории Советского района, но не смог этого сделать по независящим от него обстоятельствам.