Во Владивостоке судят распространителя наркотиков из Индии

Гражданина Индии обвиняют в распространении наркотиков во Владивостоке Во Владивостоке судят распространителя наркотиков из Индии

Москва11 авг Вести.Во Владивостоке перед судом предстанет житель Индии, которого обвиняют в попытке распространения наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

В Советский районный суд г. Владивостока поступило уголовное дело в отношении уроженца Республики Индия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ говорится в сообщении

Обвиняемый в мае текущего года пытался сбыть крупную партию наркотиков в лесном массиве на территории Советского района, но не смог этого сделать по независящим от него обстоятельствам.