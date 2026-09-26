Житель Шахт обвиняется в незаконном приобретении наркотиков Жителя Ростовской области осудят за незаконную покупку наркотиков

Москва26 сен Вести.В городе Шахты Ростовской области местному жителю предъявлено обвинение в незаконном приобретении наркотиков. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по региону в MAX

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Шахты завершено расследование уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228 УК РФ "Умышленное незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" в отношении 21-летнего местного жителя говорится в сообщении

По материалам следствия, фигурант заказал наркотиков через интернет, оплатил и получил координаты тайника с запрещенным веществом. После попытки забрать наркотики он был задержан правоохранителями.

В тайнике находилось 2,03 грамма наркотика N-метилэфедрон. Для утверждения обвинительного заключения дело направлено в прокуратуру.