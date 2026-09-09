Москва9 сенВести.В Нижнем Новгороде местный житель приговорен к 7 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотического средства. Подробности в MAX сообщает Нижегородский областной суд.
Как установил суд, Евгений Горский купил через Интернет наркотическое средство массой более 108 гр.
Часть наркотического средства пытался сбыть наркопотребителю, однако не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции. Оставшаяся часть была изъята по месту жительства Горскогоговорится в сообщении
Подсудимый полностью признал свою вину. Срок по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.