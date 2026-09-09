Нижегородца приговорили к 7 годам за попытку сбыта наркотиков

В Нижнем Новгороде вынесен приговор наркосбытчику Нижегородца приговорили к 7 годам за попытку сбыта наркотиков

Москва9 сен Вести.В Нижнем Новгороде местный житель приговорен к 7 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотического средства. Подробности в MAX сообщает Нижегородский областной суд.

Как установил суд, Евгений Горский купил через Интернет наркотическое средство массой более 108 гр.

Часть наркотического средства пытался сбыть наркопотребителю, однако не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции. Оставшаяся часть была изъята по месту жительства Горского говорится в сообщении

Подсудимый полностью признал свою вину. Срок по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.