На Камчатке осужден участник группы по распространению наркотиков Три года колонии получил житель Камчатки за распространение наркотиков

Москва29 окт Вести.В Петропавловске-Камчатском суд приговор в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет организованной группой в крупном размере, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2026 года мужчина вступил через мессенджер в группу по распространению наркотиков, в том числе на территории Камчатки. По указанию куратора он должен был получить из Санкт-Петербурга 390 г наркотиков, расфасовать их в небольшие свертки и разложить по тайникам. Он привлек помогать своего знакомого, ему было поручено забрать посылку и распространить ее содержимое бесконтактным способом. При поступлении посылки на Камчатку полицейские заменили содержимое на муляж. Когда соучастник пришел забирать заказ, его задержали. Под контролем правоохранителей он разложил закладки. Обвиняемый признал свою вину.

Суд приговорил его к 3 годам исправительной колонии строгого режима. В доход государства конфисковано 500 тысяч рублей и мобильный телефон говорится в сообщении

Приговор не вступил в законную силу. Расследование уголовных дел продолжается.