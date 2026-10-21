Двое жителей Камчатки обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков Подросток и ранее судимый житель Камчатки обвиняются в попытке сбыть наркотики

Москва21 окт Вести.На Камчатке 16-летняя девушка и ранее судимый 43-летний мужчина обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.

По версии следствия, в октябре 2026 года обвиняемые через интернет обвиняемые получили информацию о местонахождении оптовых тайников-закладок, извлекли запрещенное вещество, расфасовали его на дозы для дальнейшего сбыта через тайники-закладки в Петропавловске-Камчатском. При попытке оборудования очередной закладки они были задержаны. У них изъяты наркотики синтетического происхождения. Это подтвердила экспертиза.

Принято решение о возбуждении уголовного дела. Оба фигуранта задержаны говорится в сообщении

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.