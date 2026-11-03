Москва3 нояВести.Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Елизово, он признан виновным в сбыте наркотиков через интернет в значительном размере, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатского края.
Суд установил, что в июне 2026 года мужчина по просьбе приятеля за 7,5 тысяси рублей приобрел через интернет 0,44 грамма наркотика. Получив сведения о местонахождении тайника-закладки, он переслал координаты знакомому.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему 3 года в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении
Приговор не вступил в законную силу.