Житель Южно-Сахалинска пойдет под суд за хранение крупной партии наркотиков Южносахалинец предстанет перед судом за хранение свыше 7 грамм наркотиков

Москва6 ноя Вести.Ранее судимый 42-летний житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

Мужчина купил наркотики через интернет 29 мая. Получив координаты "закладки", он вместе со знакомым, которого не предупредил о цели поездки, прибыл в лес, где обнаружил шесть свертков с порошком и кристаллами.

Когда обвиняемый и его приятель возвращались обратно, их в районе проспекта Мира в Южно-Сахалинске остановили сотрудники ДПС.

Осознав неизбежность досмотра, злоумышленник попытался избавиться от запрещенных веществ, а именно выбросил два свертка из окна автомобиля, а при выходе из транспортного средства попытался сбросить электронные весы и пакет с остатками наркотиков. В ходе досмотра транспортного средства, проведенного сотрудниками полиции, в личных вещах подозреваемого были обнаружены оставшиеся три свертка с наркотическим веществом написали в пресс-службе

Экспертиза показала, что в пакетах была смесь, содержащая мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 4,31 грамма. По месту жительства фигуранта полицейские обнаружили таблетки трамадола общей массой 2,66 грамма, а также медицинскую справку с признаками подделки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.