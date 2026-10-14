Фонарики с мефедроном обнаружили полицейские в Москве Московские полицейские раскрыли хитроумную схему сбыта мефедрона

Москва14 окт Вести.В Москве задержаны пятеро подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в возрасте от 19 до 23 лет, сообщает столичный главк МВД в MAX.

В арендованной квартире на Нижегородской улице Москвы оперативники обнаружили более 85 граммов мефедрона, электронные весы, а также материалы для фасовки.

Полицейские столицы раскрыли хитроумную схему сбыта мефедрона. … Участники группы получали запрещенные вещества, расфасовывали их и прятали свертки в коробки с фонариками и настольными светильниками говорится в публикации

Затем через службу доставки по Москве наркотики отправляли покупателям.

Возбуждено уголовное дело "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".

Всем пятерым фигурантам уже предъявлены обвинения, они заключены под стражу. Устанавливаются возможные организаторы схемы и соучастники задержанных.