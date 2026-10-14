Москва14 октВести.В Москве задержаны пятеро подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в возрасте от 19 до 23 лет, сообщает столичный главк МВД в MAX.
В арендованной квартире на Нижегородской улице Москвы оперативники обнаружили более 85 граммов мефедрона, электронные весы, а также материалы для фасовки.
Полицейские столицы раскрыли хитроумную схему сбыта мефедрона. … Участники группы получали запрещенные вещества, расфасовывали их и прятали свертки в коробки с фонариками и настольными светильникамиговорится в публикации
Затем через службу доставки по Москве наркотики отправляли покупателям.
Возбуждено уголовное дело "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".
Всем пятерым фигурантам уже предъявлены обвинения, они заключены под стражу. Устанавливаются возможные организаторы схемы и соучастники задержанных.