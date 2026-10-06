В подмосковных Химках ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона В Химках ликвидировали нарколабораторию — арестованы двое подозреваемых

Москва6 окт Вести.В подмосковных Химках ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона — арестованы двое подозреваемых. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области, а также УМВД России по г.о. Химки и Росгвардии по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали двоюродных братьев, 29 лет и 31 года, – уроженцев Смоленской области, один из которых ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Злоумышленники для создания нарколаборатории арендовали дом в одном из СНТ вблизи деревни Клушино. Там правоохранители обнаружили и изъяли: лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, канистры и пластиковые ёмкости с химическими жидкостями, контейнеры и ведра с веществом внутри.

Согласно заключению эксперта … , изъятое содержимое одного из ведер является … мефедроном общей массой более 3,6 кг приводятся слова начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой

Отмечается, что остальная часть вещества будет исследована в рамках предварительного следствия.

По словам одного из подозреваемых, в мессенджере он нашел работу «варщиком» наркотиков, а его двоюродный брат помогал ему с установкой оборудования в доме. Наркотическое средство планировалось сбывать через тайники-закладки в Москве и области.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц, в особо крупном размере), они арестованы.