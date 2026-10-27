В Павловском Посаде накрыли подпольную лабораторию по производству наркотика Полиция ликвидировала лабораторию по производству наркотика в Павловском Посаде

Москва27 окт Вести.Подпольную лабораторию, в которой изготовлялся синтетический наркотик, ликвидировали в Павловском Посаде. Об этом управление МВД России по Московской области сообщает в MAX.

Правоохранители задержали 46-летнего подозреваемого в частном доме на улице Луговой.

При осмотре жилища полицейские обнаружили 21 контейнер и 167 свертков с веществом светлого цвета, 12 пакетов с растительным веществом, канистры с жидкостью, весы, вакууматор, а также упаковочный материал. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, часть изъятого порошка содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон массой более 900 граммов говорится в сообщении

Уточняется, что остальные 7 кг изъятого вещества отправили на экспертизу. Задержанный заявил, что изготавливал наркотик с целью сбыта.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.