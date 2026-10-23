В Подмосковье мужчина пытался сбыть порядка 3,5 кг наркотиков, его задержали Полиция Мособласти задержала мужчину, пытавшегося сбыть около 3,5 кг наркотиков

Москва23 окт Вести.В подмосковном городе Подольске полиция задержала 33-летнего москвича по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Задержание было произведено в момент оборудования мужчиной тайника-закладки с запрещенными веществами. В момент досмотра в его машине были обнаружены и изъяты 212 свертков общей массой около 3,5 кг.

Изъятые вещества содержат в себе наркотические средства – свыше 2 кг марихуаны и более килограмма мефедрона написано в канале полиции

Возбуждено дело по ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.