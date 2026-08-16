Тренер по бодибилдингу из Подмосковья продавал клиентам запрещенные анаболики

В Подмосковье задержан спортивный тренер, который продавал запрещенные анаболики Тренер по бодибилдингу из Подмосковья продавал клиентам запрещенные анаболики

Москва16 авг Вести.В Подмосковье задержан тренер по бодибилдингу, который продавал своим клиентам запрещенные анаболические стероиды. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области.

По предварительным данным, мужчина был организатором криминального бизнеса. Используя связи в спортивной среде, он и его сообщники подыскивали покупателей, которые были готовы приобретать сильнодействующие вещества.

Сбыт вели из Москвы и Московской области, в том числе при помощи почтовых и курьерских отправлений в различные регионы Российской Федерации уточнила пресс-служба полиции Подмосковья в мессенджере МАХ

Подозреваемые были задержаны полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии. Во время обыска было обнаружено 200 кг сильнодействующих веществ и около 2,5 кг наркотических средств растительного происхождения. Возбуждено уголовное дело.