Москва16 авгВести.В Подмосковье задержан тренер по бодибилдингу, который продавал своим клиентам запрещенные анаболические стероиды. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области.
По предварительным данным, мужчина был организатором криминального бизнеса. Используя связи в спортивной среде, он и его сообщники подыскивали покупателей, которые были готовы приобретать сильнодействующие вещества.
Сбыт вели из Москвы и Московской области, в том числе при помощи почтовых и курьерских отправлений в различные регионы Российской Федерацииуточнила пресс-служба полиции Подмосковья в мессенджере МАХ
Подозреваемые были задержаны полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии. Во время обыска было обнаружено 200 кг сильнодействующих веществ и около 2,5 кг наркотических средств растительного происхождения. Возбуждено уголовное дело.