В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали наркодельца с 300 кг кокаина

Россиянин с 300 кг кокаина задержан в Подмосковье В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали наркодельца с 300 кг кокаина

Москва24 сен Вести.В Московской области силовики задержали россиянина с партией кокаина весом более 300 килограммов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 2001 г.р., причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки в государства Европейского Союза… Из незаконного оборота изъято 311,6 кг кокаина говорится в сообщении ведомства

По версии следствия, фигурант является одним из активных участников цепочки, по которой происходит сбыт запрещенных веществ. Предположительно, наркотики реализуют через теневой сегмент интернета.

Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован.