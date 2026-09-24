Появилось видео задержания россиянина с крупной партией кокаина ФСБ показала видео задержания в Подмосковье россиянина с 311 кг кокаина

Москва24 сен Вести.Федеральная служба безопасности России обнародовала видео с кадрами задержания в Московской области гражданина РФ, который перевозил более 311 кг наркотиков.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали с поличным организатора международного наркотрафика.

На кадрах видно, как оперативники останавливают машину, выводят подозреваемого, а затем раскладывают на земле брикеты с кокаином. Причем на некоторых из них красовалось изображение Владимира Зеленского со знаками "$" вместо глаз.

В отношении задержанного 24-летнего россиянина заведено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Кокаин предназначался для поставки в страны ЕС. Фигурант дела заключен под стражу.