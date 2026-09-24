Американский журналист счел логичными фотографии Зеленского в партии кокаина Хинкл считает логичным, что в партии кокаина обнаружили фото Зеленского

Москва24 сен Вести.После опубликования ФСБ кадров изъятия в Подмосковье крупной партии кокаина с фото Владимира Зеленского американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на это без удивления.

Это почему-то кажется абсолютно логичным написал Хинкл в соцсети Х

24 сентября ФСБ задержала россиянина, перевозившего 300-килограммовую партию наркотиков. При вскрытии на некоторых брикетах была обнаружена фотография молодого Владимира Зеленского, показывающего большой палец вверх. Вместо глаз у комика знаки $, а под фото подпись — 2026.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что те, кто работал с Зеленским в шоу-бизнесе рассказывали о его пристрастии к запрещенным веществам