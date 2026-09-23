Москва23 сенВести.Депутат Верховной рады Артем Дмитрук пошутил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается ехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за возможной проверки на наличие наркотиков.
Об этом парламентарий написал в социальных сетях. К посту он прикрепил видео, на котором Зеленский со странным выражением лица сидит на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Говорят, Зеленский потому и не едет в Москву на встречу с Путиным — боится не пройти наркодиспансер. Без справки к переговорам не допустятнаписал Дмитрук
При этом нардеп отметил, что "шутки - это, конечно, хорошо", однако "трагедия налицо".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова принять Зеленского и обеспечить ему необходимые гарантии безопасности. При этом представитель Кремля отметил, что проведение встречи на высшем уровне до завершения работы на экспертном уровне нецелесообразно.