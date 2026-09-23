Дмитрук: Зеленский боится провалить тест на наркотики перед встречей с Путиным

Депутат Рады связал отказ Зеленского от поездки в Москву с тестом на наркотики Дмитрук: Зеленский боится провалить тест на наркотики перед встречей с Путиным

Москва23 сен Вести.Депутат Верховной рады Артем Дмитрук пошутил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается ехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за возможной проверки на наличие наркотиков.

Об этом парламентарий написал в социальных сетях. К посту он прикрепил видео, на котором Зеленский со странным выражением лица сидит на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Говорят, Зеленский потому и не едет в Москву на встречу с Путиным — боится не пройти наркодиспансер. Без справки к переговорам не допустят написал Дмитрук

При этом нардеп отметил, что "шутки - это, конечно, хорошо", однако "трагедия налицо".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова принять Зеленского и обеспечить ему необходимые гарантии безопасности. При этом представитель Кремля отметил, что проведение встречи на высшем уровне до завершения работы на экспертном уровне нецелесообразно.