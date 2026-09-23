Москва23 сенВести.Кремль убежден, что перед встречей президента Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского должна быть проделана работа экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что глава Киева может приехать в Москву и ему обеспечат безопасность.
И он прекрасно знает, какие решения нужно принятьподчеркнул представитель Кремля
Ранее Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом так называемое энергетическое перемирие с Россией.