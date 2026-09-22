Песков: заявления Зеленского об урегулировании не вяжутся друг с другом

Песков указал на несвязность заявлений Зеленского об урегулировании Песков: заявления Зеленского об урегулировании не вяжутся друг с другом

Москва22 сен Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского относительно украинского урегулирования меняются день ото дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескову задали вопрос о последнем заявлении Зеленского, которым тот высказался о готовности к перемирию. В ответ пресс-секретарь российского лидера напомнил, что накануне глава киевского режима выразил уверенность в нанесении российской экономике урона в течение 40 дней.

Здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом резюмировал Песков

Ранее Зеленский вновь предложил Москве установить временное перемирие без предварительных условий и перейти к дипломатии.